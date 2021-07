Sommerspiele in Tokio : Olympia-Hoffnung Kluge nach Sturz zurück auf dem Rennrad

Radprofi Roger Kluge hat nach seinem schweren Sturz und dem vorzeitigen Aus bei der Tour de France die erste Trainingseinheit auf dem Rennrad absolviert.

Saint-Émilion | „Es war okay. Nachdem es die ersten Tage gar nicht besser geworden war, geht es jetzt vorwärts - aber langsam“, beschrieb der 35-Jährige. Am nächsten Dienstag will der Wahl-Berliner voraussichtlich erstmals auf der Bahn trainieren, um die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio zu forcieren. Kluge gehört bei seinen vierten Spielen zusammen...

