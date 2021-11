Tischtennis : „Nicht das beste Turnier“: WM-Aus für alle deutschen Frauen

Für die deutschen Frauen ist es in Houston bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft nicht sonderlich gut gelaufen. „Gegner waren einfach zu stark“, sagte Trainerin Tamara Boros.

Houston | Bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Houston sind auch die beiden letzten deutschen Frauen im Einzel ausgeschieden. Han Ying vom polnischen Club KTS Tarnobrzeg verlor in der dritten Runde in 0:4 Sätzen gegen die Olympia-Zweite Sun Yingsha aus China. Shan Xiaona (TTC Berlin Eastside) war beim 0:4 gegen die Chinesin Chen Xingtong ebenso chancenlo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.