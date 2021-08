NBA : Neuer Vertrag für Mavericks-Jungstar Doncic

Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic hat einen hoch dotierten neuen Fünfjahresvertrag bei den Dallas Mavericks unterschreiben.

Dallas | Somit ist der 22 Jahre alte Point Guard bis 2027 an die Mavs gebunden, da der neue Kontrakt erst von der Saison 2022/2023 an gilt, wie die Texaner mitteilten. Eine Delegation mit Eigentümer Mark Cuban, Trainer Jason Kidd sowie Club-Ikone Dirk Nowitzki war in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana vor Ort, um der Unterschrift des Ausnahmeathleten beizuwohnen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.