Fünfter Saison-Titel : Neue Liebe beflügelt Tennis-Olympiasieger Zverev

Von Wien geht es für Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev direkt weiter nach Paris. Dort steht in dieser Woche das letzte Masters-Turnier der Saison an. Beim Titelgewinn in Österreich wirkt der Hamburger beflügelt von der neuen Frau an seiner Seite.

Wien | Noch am Abend nach dem fünften Titel dieses turbulenten Tennis-Jahres reiste Alexander Zverev mit seiner Freundin Sophia Thomalla weiter in die Stadt der Liebe. Beim Triumph in der Wiener Stadthalle saß die neue Frau an der Seite des Olympiasiegers aus Hamburg mit in der Spielerbox, sie wurde von den Kameras als willkommenes Motiv eingefangen, durf...

