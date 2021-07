Olympische Spiele : Nada-Chefin zu Chancengleichheit: „Gefühlte Wirklichkeit“

Nada-Chefin Andrea Gotzmann glaubt nicht, dass der Corona-Lockdown das Doping-Kontrollsystem für Olympia beschädigt hat. Zwar verstehe sie Zweifel, verweist zugleich aber auf die „Faktenlage“.

Bonn | Die Nada-Chefin Andrea Gotzmann teilt die Zweifel an der Chancengleichheit bei den Olympischen Spielen in Tokio aufgrund des monatelangen Stillstands bei den Dopingkontrollen nach Beginn der Pandemie nicht. „Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Manchmal entspricht die gefühlte Wirklichkeit aber nicht immer der Faktenlage“, sagte die Chefin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.