Olympia : Nach Reit-Desaster: Hoffnung auf den verärgerten Jüngsten

Im Einzel darf der jüngste der deutschen Springreiter nur zuschauen und sieht das Desaster der Kollegen. Jetzt geht er als einziger unbelastet in den olympischen Teamwettbewerb - und ein anderer ist nur noch Zuschauer.

Setagaya City | Seinen Ärger spricht Maurice Tebbel offen aus. „Die Enttäuschung war riesig, da haben wir kein Geheimnis drum gemacht“, sagte der Springreiter über die Nichtnominierung für das olympische Einzelspringen in Tokio. Tebbel will die Enttäuschung nun aber „so ein bisschen ausblenden und dann fürs Team versuchen, das Bestmögliche zu geben am Freitag“. Na...

