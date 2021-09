Pferdesport : Nach Kolik: Werth reitet ohne Bella Rose beim CHIO

Dressurreiterin Isabell Werth kann beim CHIO in Aachen in der kommenden Woche nicht ihr Toppferd Bella Rose einsetzen.

Hagen am Teutoburger Wald | Die Stute, mit der sie Doppel-Gold bei der WM und Team-Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen hatte, erlitt eine schwere Kolik. Das Pferd überlebte, ist aber nicht einsatzfähig. Stattdessen wird Werth den Nationenpreis mit Quantaz reiten. „Wir sind alle sehr glücklich, dass Bella Rose die Operation so gut überstanden hat“, sagte Werth. ...

