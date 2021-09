Eishockey-Star : NHL-Rückkehr zu Olympia sorgt bei Draisaitl für Begeisterung

Daniel Lea/CSM via ZUMA Wire/dpa

Daniel Lea/CSM via ZUMA Wire/dpa

Die Olympischen Winterspiele erhalten ihre größte Attraktion zurück. Erstmals seit acht Jahren sind bei den Spielen in Peking im Februar auch die Eishockey-Stars aus der NHL wieder dabei. Deutschlands Sportler des Jahres kann es kaum erwarten.

New York | Für Leon Draisaitl geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Im Februar darf auch Deutschlands Sportler des Jahres endlich die Olympia-Bühne betreten. Gleich nachdem die Rückkehr der Eishockey-Weltstars aus der nordamerikanischen Profiliga NHL zu den Winterspielen unter Dach und Fach war, freute sich Weltklasse-Stürmer Draisaitl via Instagram-Stor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.