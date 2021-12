American Football : NFL reduziert Quarantäne-Zeit für symptomfreie Spieler

Die National Football League hat vor den letzten beiden Spieltagen der regulären Saison die Quarantäne-Zeit für positiv auf Corona getestete Spieler, die aber symptomfrei sind, auf fünf Tage halbiert.

New York | Das gelte auch für nicht geimpfte Spieler, geht aus einer Mitteilung hervor, die die Liga an alle NFL-Teams schickte, nachdem sie zusammen mit der Spieler-Vereinigung die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle angepasst habe. Zuvor hatte am Montag die US-Gesundheitsbehörde CDC die Richtlinien ebenso angepasst. Statt zehn Tagen in Quarantäne könnten...

