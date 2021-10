American Football : NFL: Deutsche Gastgeber-Kandidaten bald bekannt

In einigen Tagen sollen drei deutsche Städte als potenzielle Gastgeber für ein reguläres Saisonspiel der NFL bekanntgegeben werden.

New York | Nach einem Bericht von NFL Network soll am Dienstag eine sogenannte Shortlist für ein Spiel im nächsten Jahr, spätestens aber 2023 veröffentlicht werden. Die NFL hatte schon im September bekanntgegeben, ein Spiel in Deutschland austragen zu wollen. „Die Frage ist nur noch wann und wo“, hatte Brett Gosper, der Europa-Chef der weltweit wichtigsten Ameri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.