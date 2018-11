Kaum Fortschritte nach Knöchel-OP : NBA-Star Dirk Nowitzki fällt lange aus: "Es geht immer noch um Wochen"

Der erfolgreichste deutsche Basketballer Dirk Nowitzki muss nach einer OP am Knöchel weiter auf sein Comeback warten.

von dpa

01. November 2018, 06:10 Uhr

Dallas | Der angeschlagene Basketball-Superstar Dirk Nowitzki rechnet weiter nicht mit einem baldigen Comeback in der NBA. "Es geht derzeit immer noch um Wochen", sagte der 40 Jahre alte Profi der Dallas Mavericks am Mittwoch in Los Angeles. "Ich habe nicht mal angefangen auf dem Feld zu laufen, ich habe nicht mal angefangen, schnell auf dem Laufband zu laufen. Ich bin nur langsam gejoggt und schaue wie der Fuß reagiert. Leider sprechen wir weiter von Wochen statt von Tagen."

Bislang konnte Nowitzki nach einer Knöchel-Operation im April noch kein Spiel absolvieren. Dabei wurde er in der Reha aufgrund von Achillessehnenproblemen immer wieder zurückgeworfen. "Ich lasse es langsam angehen, habe gerade erst angefangen, zu werfen", berichtete der Würzburger vor dem Gastspiel der Mavs bei den Los Angeles Lakers und gestand: "Es wird ein Kampf, wieder in die Verfassung für Spiele zu kommen." Nowitzki steht vor seiner 21. Saison in der nordamerikanischen Profiliga.