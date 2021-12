Basketball : NBA: Golden State gewinnt deutlich gegen Orlando Magic

Das NBA-Spitzenteam der Golden State Warriors ist eine Nummer zu groß für die Orlando Magic um Moritz und Franz Wagner gewesen.

San Francisco | Gegen das Team um Superstar Stephen Curry verloren die Magic 95:126 und lagen nur im ersten Viertel in Führung. Curry kam auf 31 Punkte und acht Vorlagen und war damit erfolgreichster Werfer der Partie. Franz Wagner spielte von allen Magic-Basketballern am längsten und verbuchte in gut 30 Minuten 15 Punkte, vier Rebounds, sechs Vorlagen und drei gekla...

