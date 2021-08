Sommerspiele in Japan : Miller und Teuber deutsche Fahnenträger bei den Paralympics

Die Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller und der Radsportler Michael Teuber werden bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Tokio am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/20.00 Uhr Ortszeit/ARD) die deutsche Fahne tragen.

Chuo City | Das gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) bekannt. Die 31 Jahre alte Hamburgerin Miller, Kapitänin der Basketballerinnen und Gesamtaktivensprecherin, nimmt in Tokio an ihren dritten Spielen teil. 2012 wurde sie Paralympics-Siegerin, 2016 holte sie Silber. Der 53-jährige Münchner Teuber nimmt bereits zum sechsten Mal an Paralympics teil. Er ho...

