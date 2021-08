Olympia : Melat Kejeta verpasst Marathon-Medaille: Platz sechs

Melat Kejeta hat den ersten deutschen Medaillengewinn im Marathon bei Olympischen Spielen nach 33 Jahren verpasst.

Shinjuku City | Die 28 Jahre alte WM-Zweite im Halbmarathon vom Laufteam Kassel lief in Sapporo als Sechste in 2:29:16 Stunden ins Ziel. Die heutige Bundestrainerin Katrin Dörre-Heinig hatte 1988 in Seoul Bronze gewonnen. „Ich habe versucht, eine Medaille zu bekommen. Aber das Wetter war sehr, sehr warm. Ich habe Magenprobleme gehabt. Ich habe mein Bestes versucht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.