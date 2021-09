Deutsche Eishockey Liga : Meister Eisbären Berlin verliert zum DEL-Start gegen München

Sportlich läuft der Saisonstart für den Eishockey-Titelverteidiger aus der Hauptstadt alles andere als nach Wunsch. Die 6450 Fans in der Arena am Ostbahnhof hatten trotzdem Grund zum Feiern.

Berlin | Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC Red Bull München einen Dämpfer erhalten. Am Donnerstagabend unterlagen die Hauptstädter in der Arena am Ostbahnhof mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Für den Titelverteidiger traf nur Zach Boychuk, während die Gäste ihre Chancen effizienter nutzten. ...

