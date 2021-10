US-Basketball : Maximilian Kleber: NBA ist „immer noch wie ein Traum“

Auch vor seiner fünften Saison in der besten Basketball-Liga der Welt hat Maximilian Kleber den Status als Profi in der NBA noch nicht ganz realisiert.

Dallas | Es fühlte sich noch heute wie ein Kindheitstraum an, sagte der 29 Jahre alte Würzburger in einem Interview dem „Münchner Merkur“ und der „tz“. „Das ist jetzt meine fünfte Saison, aber es ist immer noch wie ein Traum“, bekräftigte Kleber, der in den Vereinigten Staaten bislang nur für die Dallas Mavericks, das frühere Team von Landsmann und Superstar D...

