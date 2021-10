Golf-„Hulk“ : Longdrive-WM: DeChambeau kommt bis ins Viertelfinale

Der Golf-„Hulk“ Bryson DeChambeau hat wieder zugeschlagen - dieses Mal bei der WM der Longdrive-Profis in Mesquite im US-Bundesstaat Nevada.

Mesquite | Der Golf-„Hulk“ Bryson DeChambeau hat wieder zugeschlagen - dieses Mal bei der WM der Longdrive-Profis in Mesquite im US-Bundesstaat Nevada. Nur wenige Tage nach dem glamourösen Ryder-Cup-Triumph mit dem US-Team trat der 28 Jahre alte Muskelprotz gegen die Spezialisten an, die den Golfball am weitesten schlagen können. Und das mit beachtlichem Erfo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.