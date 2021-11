Fenway Sports Group : Liverpool-Eigentümer will Mehrheit an NHL-Team der Penguins

Die Fenway Sports Group um Mitbesitzer LeBron James hat eine Vereinbarung mit dem NHL-Eishockey-Team der Pittsburgh Penguins getroffen, die dem weltweit tätigen Sport-, Marketing-, Medien-, Unterhaltungs- und Immobilienunternehmen den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung sichern soll.

Pittsburgh | Der Deal, der noch vom Board of Governors der National Hockey League genehmigt werden muss, soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, teilten die Penguins auf ihrer Vereins-Homepage mit. Die Fenway Sports Group mit Sitz in Boston ist seit 2010 auch Eigentümer des FC Liverpool und dessen Stadion Anfield. Zudem besitzt das Unternehmen seit seine...

