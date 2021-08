Nach Olympia-Quarantäne : Liebesattacke des Hundes: Geschke zu Hause angekommen

Was für ein Empfang für Radprofi Simon Geschke.

Freiburg im Breisgau | Als der 35-Jährige nach einer sechswöchigen Reise mit Tour de France, Sommerspielen und olympischer Corona-Quarantäne in Tokio wieder am Freiburger Bahnhof angekommen war, flippte sein Hund völlig aus. In einem von Geschke geteilten Twitter-Video freute sich die französische Bulldogge maßlos über die Heimkehr seines Herrchens. Der gut ein Jahr alte...

