Formel 1 : Letztes Training in Sotschi wegen Dauerregens abgesagt

Fahren sie überhaupt? Regen hat das letzte Training zum Großen Preis von Russland gestoppt. Für den Spitzenreiter ist es fast egal. Max Verstappen muss eh beim Rennen von hinten starten.

Adler | Aufgrund anhaltenden Starkregens ist das letzte freie Training vor dem Formel-1-Rennen in Sotschi abgesagt worden. In der russischen Schwarzmeerstadt gab es am Samstag derart heftige Niederschläge, dass die Sicherheit der Fahrer auf der Strecke nicht gewährleistet werden konnte und das Fahren schlicht unmöglich war. Diesen Schritt beschloss die Ren...

