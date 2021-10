Hörmann-Nachfolger gesucht : Landessportbund-Chef Klett will DOSB-Präsident werden

Stefan Klett will nach Informationen der Sportschau DOSB-Chef werden.

Duisburg | Demnach kündigte Klett am Mittwoch in einem Schreiben an die Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes (LSB) an, dass er als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) kandidieren wolle. Er habe zunächst vorgehabt, sich als Kandidat für das Amt eines Vizepräsidenten in das Team eines von ihm favorisierten Präsidentschaftskandidaten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.