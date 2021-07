Show : Kunstflugstaffel zieht olympische Ringe über Tokio

Zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio hat die Kunstflugstaffel der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte über Tokio die olympische Ringe gezogen.

Tokio | Vor weißen Wolken am strahlenden Sommerhimmel donnerte die „Blue Impulse“ genannte Staffel nahe des Olympiastadions über die Dächer der Hauptstadt und hinterließ kreisförmige Kondensstreifen in blauer, gelber, schwarzer, grüner und roter Farbe. Im neuen Olympiastadion steht am Abend die Eröffnungsfeier für die Sommerspiele auf dem Programm, allerdi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.