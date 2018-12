Emotionaler Auftritt im TV : Radsportlerin Vogel über ihren Unfall: "Habe das Weinen erst lernen müssen"

Im Gespräch mit Günther Jauch überraschte die querschnittsgelähmte Radsportlerin mit Aussagen über den Druck im Sport.

von Kim Patrick von Harling

03. Dezember 2018, 10:44 Uhr

Hamburg | In der TV-Show "Menschen, Bilder, Emotionen" auf RTL hat Kristina Vogel tiefe Einblicke in ihr Gefühlsleben gegeben. Die Radsportlerin, die am 26. Juni beim Training einen schweren Unfall erlitten hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist, sorgte im Gespräch mit TV-Moderator Günther Jauch zudem auch für die eine oder andere Überraschung.

"Ich habe zum ersten mal seit Jahren die Chance durchzuatmen, konnte mich drauf besinnen, was im Leben wichtig ist. Nicht das Im-Kreis-rumfahren, sondern die Familie, die einem den Rücken stärkt", sprach die 28-jährige "Radsportlerin des Jahres" über den Druck, den sie als Sportlerin in den vergangenen Jahren erlebte. "Seit dem Unfall fühle ich mich frei."



"Nie viele Emotionen gezeigt"

Zurzeit befindet sich Vogel in der Reha im Unfallkrankenhaus Berlin. Dort sieht sie sich oft mit Rückschlägen konfrontiert. In solchen Situationen würde sie mit ihren Emotionen kämpfen. "Ich habe das Weinen erst lernen müssen. Ich habe nie viele Emotionen gezeigt, weil ich immer die Kämpferin sein musste. Aber wenn man die Emotionen zulässt, kann man es schneller verarbeiten. Ich will anderen einfach Mut machen."

Eine mögliche Paralympics-Karriere scheint in weiter Ferne zu liegen. "Um bei den Paralympics wettbewerbsfähig zu sein, würde es Jahre dauern. Weil ich nicht Zweite werden will, ich will gewinnen", sagte Vogel.