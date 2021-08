ATP-Tennisturnier : Koepfer gewinnt deutsches Tennis-Duell in Cincinnati

Dominik Koepfer hat beim Masters-Series-Turnier in Cincinnati das deutsche Erstrunden-Duell mit Jan-Lennard Struff für sich entschieden.

Mason | Der 27-Jährige aus Donaueschingen gewann am Montagabend das Spiel gegen den vier Jahre älteren Warsteiner mit 7:6 (7:2), 5:7 und 6:3. Koepfer war in der Qualifikation gescheitert, aber kurzfristig als sogenannter Lucky Loser für den Australier John Millman in das Hauptfeld nachgerückt. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft der Weltranglist...

