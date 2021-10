Deutsche Eishockey Liga : Klarer Sieg im Rhein-Derby: Düsseldorf gewinnt 6:1 in Köln

Die Düsseldorfer EG hat das 232.

Köln | Rhein-Derby in der Deutschen Eishockey Liga bei den Kölner Haien deutlich für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Harold Kreis gewann am Dienstag beim Rivalen mit 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) und kletterte in der Tabelle mit 22 Punkten auf Rang fünf. Die Haie fielen nach der Pleite vor 11.400 Zuschauern dagegen auf Rang acht zurück. Erstmals fand s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.