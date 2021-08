Tennis : Kerber in Cincinnati im Achtelfinale - Aus für Koepfer

Angelique Kerber hat dank einer starken Leistung den Sprung ins Achtelfinale des Tennis-Turniers von Cincinnati geschafft.

Cincinnati | Die 33 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin gewann am Mittwoch in der zweiten Runde 7:5, 2:6, 6:4 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina. Für Kerber war es nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge der erste Sieg gegen die Ukrainerin seit fünf Jahren. „Es bedeutet mir viel, so ein Match gegen eine Top-Ten-Spielerin zu gewinnen“, sagte Ke...

