Formel 1 : Keine Technikneuheiten für Vettel - Erinnerungen an Spa

Sebastian Vettel hatte sich von seiner ersten Saison bei Aston Martin mehr erhofft. Zur Formel-1-Halbzeit steht für den Ex-Weltmeister nur ein Podestplatz in der Statistik. Nun geht es nach Spa.

Stavelot | Die Reise an einen seiner Lieblingsorte in der Formel 1 kommt für Sebastian Vettel gerade recht. „Ich habe großartige Erinnerungen an Spa“, sagte der viermalige Weltmeister und verwies auf seine Rennsiege 2011, 2012 und 2018. Vielleicht helfen ihm diese positiven Erinnerungen an den Traditionskurs in Belgien ein wenig über den Frust von Budapest hi...

