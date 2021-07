Sommerspiele in Tokio : Keine Stimmung? Wie die Deutschen Olympia ohne Fans finden

Olympia: Das ist für viele Randsportarten das Stimmungshighlight mit vollen Tribünen wo sonst kaum jemand sitzt. In Tokio ist das inmitten der Corona-Pandemie anders. Es fehlt etwas. Die Wahrnehmung der Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland ist ziemlich einhellig.

Shinjuku City | Laura Ludwig kennt das noch aus London und Rio. Wie es ist, wenn man bei Olympischen Spielen vor dem Match in ein volles Beachvolleyball-Stadion joggt und die Zuschauer auf den Tribünen einem schon vor dem ersten Ballwechsel entgegenbrüllen. In Tokio? Klatschen eine Handvoll Betreuer und die Volunteers in ihren blauen Shirts gegen die Einlaufmusik ...

