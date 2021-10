Leichtathletik : Jepkosgei und Lemma gewinnen erstmals London-Marathon

Die Kenianerin Joyciline Jepkosgei hat erstmals den London-Marathon gewonnen und dabei für eine Weltjahresbestzeit gesorgt.

London | Die 27-Jährige siegte in starken 2:17:43 Stunden und war damit fast zwei Minuten schneller als die Äthiopierin Hiwot Gebrekidan im Mai in Mailand. Gebrekidan war am vergangenen Wochenende als Zweite des Berlin-Marathons bei zu warmen Temperaturen über dieser Zeit geblieben. Jepkosgei hatte vor sechs Wochen in Berlin den Halbmarathon gewonnen. Zweit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.