Dramatische TV-Bilder : Ironman in Frankfurt: Führende True bricht kurz vor Ziel zusammen

"Ich kann mich nicht an die letzten Kilometer erinnern", sagte Sarah True einige Stunden nach dem Wettkampf.

von dpa und cch

30. Juni 2019, 18:47 Uhr

Frankfurt/Main | Hitze-Drama beim Ironman in Frankfurt: Die klar in Führung liegende Amerikanerin Sarah True ist am Sonntag 1000 Meter vor dem Ziel völlig entkräftet zusammengebrochen. Sanitäter trugen die 37-Jährige von der Strecke und leisteten erste medizinische Hilfe. "Ich kann mich nicht an die letzten Kilometer erinnern", sagte True einige Stunden nach dem Wettkampf und lobte: "Die Ärzte haben einen guten Job gemacht."

Dramatische TV-Bilder von Sarah True

Rennarzt Michael Sroka zeigte sich erleichtert über das schnelle Eingreifen des medizinischen Personals, das aufgrund der dramatischen TV-Bilder schon alarmiert war. "Wir haben die Einsatzkräfte mobilisiert, bevor jemand den Notruf wählen konnte", berichtete Sroka. Am Sonntagabend sollte sich True noch einem weiteren Bluttest unterziehen. Etwa bei Stunde 3:31 ist zu sehen, wie True aufgeben muss:

Die zweifache Olympionikin ist nationale Meisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz (2017) und wird auf der Bestenliste US-amerikanischer Triathletinnen auf der Ironman-Distanz auf Platz 5 genannt.

Skye Moench holt in Frankfurt den Sieg

Den Sieg nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern sicherte sich Skye Moench aus den USA. Die Darmstädterin Daniela Bleymehl gab das Rennen auf.