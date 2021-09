Olympia : IOC-Chef Bach kündigt Impfprogramm für Winterspiele an

Mit einer Neuauflage seines Impfprogramms will das Internationale Olympische Komitee die Winterspiele in Peking sicherer machen.

Lausanne | Das IOC werde Verbände und weitere Partner dabei unterstützen, Impfstoffe gegen das Coronavirus für alle Teilnehmer der Spiele verfügbar zu machen, schrieb IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an die olympische Bewegung. Dabei werde man sich „natürlich im Rahmen der nationalen Bestimmungen“ bewegen, versicherte Bach. Vereinbarungen mit Biontech...

