Olympische Spiele : „Holzmedaille“ freut Mühlleitner - Schwimmer holen Schwung

Das Rennen von Überraschungsschwimmer Henning Mühlleitner mitten in der deutschen Nacht hält nicht nur Paul Biedermann am TV in Atem. Nur 13 Hundertstelsekunden fehlen für die erste Beckenmedaille seit 13 Jahren.

Koto City | Die deutschen Schwimmer um Weltmeister Florian Wellbrock kommen nach zwei deprimierenden Olympia-Nullnummern wieder in Medaillennähe. Nach 13 Jahren ohne Sommerspiel-Ehren im Becken fehlten Überraschungsmann Henning Mühlleitner auf einer Weltrekordstrecke von Paul Biedermann nur 13 Hundertstelsekunden zum großen Bronze-Glück in Tokio. „Ich habe ang...

