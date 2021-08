Sommerspiele in Tokio : Hoffen auf Bronze: Macht Stäbler seinen Frieden mit Olympia?

Gold bleibt Ausnahmeringer Frank Stäbler bei seinem letzten Turnier zwar verwehrt. Bronze und damit die ersehnte erste Olympia-Medaille ist aber noch drin. Es wäre das versöhnliche Ende.

Chiba | Eine allerletzte Chance kriegt Frank Stäbler noch. Der Gold-Traum des dreimaligen Ringer-Weltmeisters bei den Olympischen Spielen in Tokio ist zwar geplatzt, Bronze aber noch möglich. Da der Iraner Mohammad Reza Geraei am Dienstag ins Finale einzog, darf Stäbler am Mittwoch (ab 4.00 Uhr/MESZ) in der Hoffnungsrunde nochmal ran. Er könnte über diese ...

