Chance auf Olympia-Gold : Hockey-Teams greifen in Tokio nach den Medaillen

Deutsche Hockey-Teams gehören bei Olympischen Spielen fast schon traditionell zu den Medaillenkandidaten. Wie 2016 in Rio soll auch in Tokio zweimal Edelmetall her.

Mönchengladbach | Riesen-Lust auf Edelmetall: Die deutschen Hockey-Teams haben sich auch für Tokio wieder viel vorgenommen. „Unser Ziel ist ganz klar eine Medaille“, sagte die Hamburgerin Franzisca Hauke vor der Abreise nach Japan. Ihr Bruder Tobias ist Kapitän der DHB-Herren - und hochdekoriert, denn als Olympiasieger 2008 in Peking und 2012 in London sowie Rio-Dri...

