Deutscher Hockey-Bund : Hockey-Auswahlteams unterstützen Aktion gegen Rassismus

Die deutschen Hockey-Nationalteams der Damen und Herren werden bei den am Wochenende anstehenden Pro-League-Spielen in Belgien mit einem klaren Statement gegen Diskriminierung auf dem Trikot auflaufen.

Mönchengladbach | Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mitteilte, wollen beide Auswahlteams in Brüssel damit ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt in der Gesellschaft setzen. „Wir möchten Kindern aller Herkunft und Hautfarbe das Signal senden, dass Hockey ein Sport ist, in dem sie sich frei von Diskriminierungen bewegen können“, sagte Spielführerin Nike Lorenz (24). ...

