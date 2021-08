Olympia : Hinze greift nach Medaille - Kluge-Traum nach Sturz geplatzt

Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze ist wieder da. Nach der Keirin-Pleite brilliert sie im Sprint und könnte das Erbe von Kristina Vogel antreten. Routinier Roger Kluge kommt ohne Medaille heim.

Izu | Izu (dpa) Die Sprint-Krone von Kristina Vogel ist für Emma Hinze in greifbarer Nähe, für Roger Kluge endet dagegen der Traum von einer zweiten Olympia-Medaille mit zerfetztem Trikot auf dem harten Holzoval. Die Dreifach-Weltmeisterin raste am Samstag bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben ins Halbfinale der Königsdisziplin und könnte am Sonntag d...

