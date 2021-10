Bahnrad-Weltmeisterschaft : Hinze, Grabosch und Friedrich holen WM-Gold im Teamsprint

Das deutsche Bahnrad-Trio Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich hat bei den Weltmeisterschaften in Roubaix die Goldmedaille gewonnen und den Titel von der WM 2020 in Berlin damit verteidigt.

Roubaix | Am Mittwochabend bezwang das Team des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) im Finale Russland in Weltrekordzeit von 46,064 Sekunden, nachdem es zuvor bereits zwei Weltrekorde in der Qualifikation und der ersten Runde geschafft hatte. Bronze ging an Großbritannien. Hinze hatte sich bei der Heim-EM vor eineinhalb Jahren zur Dreifach-Weltmeisterin gekrönt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.