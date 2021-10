Paralympicssiegerin : Hilfe von Britta Steffen: Krawzow kann vor OP heiraten

Paralympicssiegerin Elena Krawzow kann nun doch wie erhofft vor ihrer schweren Gehirnoperation heiraten.

Berlin | Am Montag wird die 28-Jährige ihren Freund und Trainer Philipp Semechin ehelichen. Denn am Dienstag muss sie in die Berliner Charité, wo ihr am Mittwoch ein gutartiger, aber diffuser Tumor im linken oberen Frontallappen entfernt wird. Ursprünglich war die Hochzeit für den 12. November geplant, doch angesichts der Schockdiagnose Gehirntumor musste n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.