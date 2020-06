Tipp die Elf : Herzschlagfinale beim Tippspiel

Erst der Osnabrücker Ausgleich in Dresden neun Minuten vor Saisonende entscheidet über den Gesamtsieg in unserer Bestenliste.

von Volker Beier

30. Juni 2020, 05:00 Uhr

Spannender kann eine Saison bei unserem Gewinnspiel „Tipp die Elf“ nicht zu Ende gehen. Mit fünf punktgleichen Spitzenreitern sind wir in den letzten Spieltag der Bundesligen eingestiegen. Vor den letzten vier Partien am Sonntag hatten noch vier Tipper gleichauf die Führung inne. Die Magdeburger Heimniederlage gegen Großaspach hatte keiner davon auf dem Zettel. In der zweiten Liga waren sich drei dieser Tipper einig, dass Bielefeld und der HSV ihre Heimspiele gewinnen würden. Lediglich bei der Partie Dresden – Osnabrück gingen die Meinungen auseinander. Bis zur 81. Minute dieser Begegnung lag Alexander Leu mit seiner Prognose „Heimsieg“ richtig und war der alleinige Spitzenreiter. Dann aber machte Osnabrück den Ausgleich – und damit Uwe Sasse zum Gesamtsieger dieser Saison.

Erster Gewinn seit 1999

Der 60-jährige Sicherheitstechniker aus Schwerin ist seit der Wiederaufnahme von „Tipp die Elf“ im Frühjahr 1999 ununterbrochen dabei. „Aber es ist das erste Mal, dass ich etwas gewonnen habe!“, freute er sich am Montag am Telefon. Das an Spannung nicht zu überbietende Tipp-Finale hat er übrigens nicht live verfolgt. „Ich lasse mich lieber am nächsten Tag überraschen. Manchmal schaut sich meine Tochter das an, aber die hatte diesmal auch keine Zeit…“

Herr Sasse wird im Spätsommer oder Herbst wie üblich als Titelverteidiger mit der ersten Tippreihe überhaupt die neue Spielzeit eröffnen. Pünktlich zum Saisonstart der 1. Liga beginnen wir mit der 23. Auflage unseres Spiels. Der Termin steht allerdings noch nicht fest. Bis dahin machen wir Sommerpause.

In dieser 30. Runde verzeichnen wir noch einmal sieben Achter. Unser Zufallsgenerator ermittelte die Preisträger.

Die Gewinner

1. Preis: ein Poloshirt zur Tippserie für Eckhard Stolte, Blievenstorf

2. Preis: eine Sporttasche für Thomas Weidemann, Plau am See

3. Preis: eine Powerbank für Dieter Bengsch, Friedrichshagen

Lagen Sie richtig? Die richtige Tippreihe für Runde 30 lautet:

1-1-1-1-2-1-2-2-1-0-2.

Unsere Bestenliste 2019/2020

1. Uwe Sasse, Schwerin 162

2. Enrico Frenz, Dömitz; Alexander Leu, Schwerin 161

4. Florian Fischer, Haar 160

5. Detlef Duhr, Kloster Tempzin, Michael Freibe, Langen Brütz 159

7. Peter Flint, Boizenburg 157

8. Hardy Frank, Schwerin; Christian Frenzel, Schwerin; Manfred Hensler, Neustadt-Glewe; Marc Hünerbein, Wismar; Steffen Hürdler, Bützow; Rüdiger Vokuhl, Schwerin 156

14. Platz: 155 Punkte; 19. Platz: 154 Punkte; 24. Platz: 153 Punkte; 27. Platz: 152 Punkte; 35. Platz: 151 Punkte; 42. Platz: 150 Punkte; 51. Platz: 149 Punkte; 66. Platz: 148 Punkte; 80. Platz: 147 Punkte; 103. Platz: 146 Punkte; 126. Platz: 145 Punkte; …463 Platz: u.a. Sportredaktion 133 Punkte.

30. Runde: 7x8, 80x7, 198x6, 210x5, 143x4, 44x3, 8x2, 10x1, 3x0, 703 Tipper.