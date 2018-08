Sport live im TV am 25. August 2018 : TV-Planer: 3. Liga live - Hansa Rostock gegen Würzburger Kickers

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 25. August 2018.

Was läuft heute am Samstag, 25. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Eurosport überträgt am Samstag Motorradsport live im Fernsehen. Ab 10 Uhr sind die freien Trainings und Qualifyings in der Moto3-, MotoGP- und Moto2-Klasse vor dem Großen Preis von Großbritannien live im TV und Livestream zu sehen. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport. RTL überträgt derweil ab 14.45 das Qualifying zum Großen Preis von Belgien in der Formel 1 live im Free-TV.

Am Samstag sind ab 14 Uhr drei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Live-Stream zu sehen. NDR und WDR zeigen das Derby des VfL Osnabrück gegen Preußen Münster live, im SWR läuft das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Karlsruher SC live und der BR überträgt die Begegnung von Hansa Rostock gegen Würzburger KIckers live. Auf Sport1 kann ab 13.55 Uhr Beachsoccer mit dem Euro-League-Spiel von Deutschland gegen Spanien live im TV und Livestream auf sport1.de mitverfolgt werden.

Das ZDF zeigt am Samstag Radsport mit der Deutschland Tour live im TV und Live-Stream in der ZDF-Mediathek. Ab 15.20 Uhr ist die dritte Etappe von Trier nach Merzig live zu sehen. Auf Eurosport läuft ab 18 Uhr die erste Etappe bei der Vuelta a Espana live. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 25. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

