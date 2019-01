Handball-WM 2019 live im Free-TV : Handball-WM: Deutschland – Brasilien live im TV und Livestream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet bei der Handball-WM 2019 in Gruppe A.

von Nina Brinkmann

08. Januar 2019, 11:16 Uhr

Hamburg | Für Deutschland geht es im zweiten Gruppenspiel der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und gegen Brasilien. In der Gruppe A bekommen es die deutschen Handballer außerdem mit Korea, Russland, Frankreich und Serbien zu tun.

Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft steigt am Samstag, 12. Dezember, um 18.15 Uhr. Hier erfahren Sie, wie Sie die Handball-WM mit Deutschland gegen Brasilien live im TV und Livestream sehen können.

Handball-WM 2019 live im Free-TV: Deutschland gegen Brasilien live im ZDF

Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragungen der deutschen Spiele bei der Handball-WM live im Free-TV. Das zweiten Gruppenspiel des DHB-Teams zeigt das ZDF am Samstag live im Fernsehen. Um 18 Uhr geht das ZDF am Samstag mit der Übertragung des Spiels Deutschland gegen Brasilien auf Sendung. Übertragen wird direkt aus der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Die Zuschauer werden begrüßt von Moderator Yorck Polus. Als Experte agiert der ehemalige deutsche Handballprofi Sven-Sören Christophersen. Martin Schneider kommentiert das Spiel. An seiner Seite: Markus Baur, der als Kapitän die Nationalmannschaft 2007 zum letzten WM-Titel führte. Anpfiff der Partie Deutschland gegen Brasilien ist um 20.30 Uhr.

Brasilien gegen Deutschland live im Stream: Handball-WM im Livestream sehen

In der ZDF-Mediathek bietet der öffentlich-rechtliche Sender das Handball-WM-Spiel von Deutschland gegen Brasilien live im Stream an. Der Abruf des Livestreams ist kostenlos und kann sowohl über den PC, als auch via Smartphones und Tablets erfolgen. Bei der Nutzung sollte allerdings auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden.

Auf dem Streaming-Portal Sportdeutschland.TV können Handball-Fans die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft sowie alle weiteren Spiele bei der Handball-WM 2019 live im Stream verfolgen.