Basketball-Bundestrainer : Gordon Herbert im Interview: Unser Ziel ist das Podium in Berlin

Am 1. September 2022 startet für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in Köln die Europameisterschaft. Bundestrainer Gordon Herbert spricht im Interview über Ikone Dirk Nowitzki und seine Deutschkenntnisse.

Schwerin | Als Co-Gastgeber (die anderen Vorrunden werden in Georgien, Italien und Tschechien ausgetragen) ist die Motivation für das deutsche Team besonders hoch, zumal die Finalrunde (ab 10. September) in Berlin gespielt wird. Herr Herbert, wo werden Sie am 18. September 2022 sein? (lacht) Hoffentlich auf einem Podium in Berlin. An diesem Tag ist dort...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.