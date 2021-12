NBA : Golden State verliert bei 76ers und rutscht von Rang eins

Das Team um NBA-Superstar Steph Curry verliert gegen die Philadelphia 76ers - und damit die Spitzenposition. Bei der Niederlage liefert Curry selbst ein schwaches Spiel ab.

Philadelphia | Die Golden State Warriors haben durch eine Niederlage bei den Philadelphia 76ers ihre Spitzenposition in der NBA verloren. Das Team um Superstar Steph Curry, der mit 18 Punkten ein für seine Verhältnisse schwaches Spiel ablieferte, unterlag am Samstagabend (Ortszeit) in Philadelphia 93:102 und kassierte die fünfte Niederlage der Saison. Dadurch rut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.