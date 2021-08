Olympische Spiele : Gold über 200 Meter für Kanadas Topsprinter De Grasse

Der kanadische Sprinter Andre De Grasse hat seine erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und sich über 200 Meter zum Nachfolger von Superstar Usain Bolt gekürt.

Shinjuku City | Der 26-Jährige rannte Mittwoch in Tokio mit einem Landesrekord von 19,62 Sekunden über die Ziellinie. Danach sprach er noch im Innenraum des Olympiastadions mit seiner Familie, die auf einem Bildschirm zugeschaltet war. „Endlich, endlich habe ich gewonnen“, sagte der strahlende De Grasse. Silber ging an Kenneth Bednarek in 19,68 Sekunden vor Weltme...

