Tennis-Grand-Slam-Turnier : Gojowczyk überrascht bei US Open - Trio scheidet aus

Damit war vor dem Beginn der US Open nicht zu rechnen: Außenseiter Peter Gojowczyk hübscht die deutsche Bilanz auf und zieht in die dritte Runde ein. Ausgeschieden ist dagegen ein deutsches Trio.

New York | Für ein deutsches Tennis-Trio um Andrea Petkovic sind die US Open nach der zweiten Runde beendet. Qualifikant Peter Gojowczyk feierte dagegen sein bisher bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier und spielt in New York erstmals um den Einzug ins Achtelfinale. Der Münchner schuftete sich zu einem 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4 gegen den favorisierten...

