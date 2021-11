Olympische Winterspiele : Gewerkschaftsbund: China missachtet Olympia-Regeln

Drei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Peking hat der Internationale Gewerkschaftsbund ITUC die in China herrschende kommunistische Partei und das Internationale Olympische Komitee wegen der dortigen Menschenrechtslage kritisiert.

Brussel | „Die olympischen Sportarten haben Regeln, aber die Kommunistische Partei Chinas hat gezeigt, dass sie wenig oder gar keinen Respekt vor internationalen Gesetzen und Normen hat“, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mit dem Titel „China: Eine Goldmedaille für Unterdrückung.“ Eine Kopie des Dossiers sei auch an IOC-Präsident Thomas Bac...

