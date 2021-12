Langlauf : Geschwister-Siege bei Tour de Ski - Carl und Brugger Elfte

Ein seltenes Kunststück ist den finnischen Geschwistern Kerttu und Iivo Niskanen gelungen.

Lantsch/Lenz | Am zweiten Tag der Tour de Ski der Langläufer in Lenzerheide sicherten sich die beiden die Siege über 10 beziehungsweise 15 Kilometer klassisch. Im Wachs-Truck der Finnen stieg eine spontane Party. Von den deutschen Startern überzeugten Victoria Carl und Janosch Brugger als jeweils Elfte. In der Gesamtwertung führen Kerttu Niskanen und der Norweger...

