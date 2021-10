Fußball : Gernot Rohr zu WM-Plänen: Meiste Trainer in Afrika dagegen

Nigerias Fußball-Nationaltrainer Gernot Rohr sieht die Pläne der FIFA für eine Verkürzung des WM-Rhythmus von vier auf zwei Jahre kritisch.

Zürich | Irgendwann müsse auch mal Schluss sein, „man kann nicht immer nur nach Fernsehgeldern Ausschau halten. Man muss auch wirklich mal auf die Gesundheit der Spieler achten“, forderte der gebürtige Mannheimer in der Sendung „Sport am Sonntag“ des Deutschlandfunks. Der Terminkalender sei schon so voll. „Wir haben jetzt zum Beispiel den Afrika Cup im Janu...

