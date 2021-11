ATP und WTA : Gemeinsames Damen- und Herren-Turnier in Hamburg

Bei den Hamburg European Open werden 2022 Jahr Frauen und Männer parallel aufschlagen.

Hamburg | Vom 16. bis 24. Juli findet am Rothenbaum ein kombiniertes Tennis-Turnier statt, wie die Veranstalter mitteilten. Eine solche Doppel-Veranstaltung hatte es letztmals 1978 in Hamburg gegeben. „Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung! Ein kombiniertes Turnier ist für mich das ultimative Produkt für die Tennisfans“, sagte die Hamburger Turnierdirek...

