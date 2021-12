Skispringen : Geiger jubelt über Sieg in Engelberg - Eisenbichler flucht

Für Karl Geiger kann die Vierschanzentournee kommen. Der Oberstdorfer springt am Generalproben-Wochenende in der Schweiz zum Sieg und sammelt weiter Selbstvertrauen.

Engelberg | Karl Geiger jubelte, lachte und winkte begeistert in die Kamera: Elf Tage vor dem Start der Vierschanzentournee in seiner Heimat ist der Oberstdorfer in Top-Form. Der 28-Jährige trumpfte im idyllisch-verschneiten Engelberg groß auf und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Geiger sprang 137 und 140 Meter weit und verwies damit den Japaner Ryoyu Kobaya...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.